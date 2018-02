Genk gaat voor vijf op vijf 07 februari 2018

't Is een gekende uitspraak in het Genkse: "Als we de 'bollen' van het Atomium zien, is het binnen." Auteur is Pierre Denier. De Genkse teammanager maakte de vorige vier bekerfinales van Racing Genk vanop de eerste rij mee. Elke keer Genk die finale speelde, pakte het ook de Cup mee naar huis. De eerste was in 1998, toen klopte het Genk van Anthuenis Club Brugge met 4-0. Twee jaar later, in 2000, ging Standard voor de bijl met 4-0. In 2009 won Genk - met Denier als T1 - met 2-0 van KV Mechelen. De laatste bekertriomf dateert van 2013, toen werd Cercle opzijgezet met 2-0. (KDZ)