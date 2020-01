Exclusief voor abonnees Genk gaat voor Iraanse doelman 24 januari 2020

00u00 0

RC Genk heeft de piste Didillon verlaten en mikt op de Iranees Alireza Beiranvand (27) als stand-in voor Maarten Vandevoordt. Beiranvand is een Iraans international en komt op dit moment uit voor de Iraanse topclub Persepolis. Daarmee speelde hij de voorbije drie seizoenen kampioen, hij werd ook drie jaar op rij uitgeroepen tot beste doelman van de 'Persian Gulf Pro League'. Afgelopen jaar werd hij ook verkozen tot Iraans voetballer van het jaar. Beiranvand heeft bij Persepolis nog een contract tot 2023, maar hij zou voor een gelimiteerd bedrag kunnen vertrekken. Het zou gaan om een definitieve transfer. Beiranvand speelde enkel in Iran, maar hij deed internationale ervaring op als nummer één op het WK in Rusland. Zijn naam ging de wereld rond toen hij in de laatste groepswedstrijd tegen Portugal een elfmeter stopte van Cristiano Ronaldo. Beiranvand moet bij Genk de concurrentiestrijd aangaan met Gaëtan Coucke. (KDZ)

