Exclusief voor abonnees Genk en Club zullen sterren zien 30 augustus 2019

00u00 0

In het Jan Breydelstadion en de Luminus Arena mogen ze zich opmaken voor het bezoek van een reeks wereldsterren. Makkelijk zullen Club Brugge en Racing Genk het niet krijgen in de Champions League, maar móói is de loting wel. Club zit in een droompoule met Real Madrid (met Eden Hazard), Paris Saint-Germain (met Kylian Mbappé en Thomas Meunier) en Galatasaray. Genk ontvangt Liverpool (met Mo Salah en Divock Origi), dat vorig jaar de Champions League won, Napoli (met Dries Mertens) en Salzburg.

