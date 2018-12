Genk en Club kennen vandaag tegenstanders 17 december 2018

Vanmiddag wordt er in het Zwitserse Nyon geloot voor de 1/8ste finales van de Champions League (12 uur) en de 1/16de finales van de Europa League (13 uur). In die Europa League gaat RC Genk als groepswinnaar als reekshoofd de trommel in. Zo ontlopen de Limburgers topclubs die uit de Champions League komen, zoals Napoli, Inter, Valencia en Benfica. Uit de Europa League ontwijken ze ook groepswinnaars als Sevilla, Chelsea en Arsenal. Ook Malmö, de tweede uit de groep van Genk, kan de tegenstander niet zijn.

