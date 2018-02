Genk bowlend richting play-off 1 27 februari 2018

00u00 0

Racing Genk strijdt volop voor een plaatsje in play-off 1, maar gisteren was er toch even tijd voor ontspanning. Het OSV, de overkoepelende Genkse supportersfederatie, organiseerde in Diepenbeek een bowlingavond voor de spelers en zo'n 200 Genkse fans. Eerst werd er flink gesmuld van de steengrill en nadien werden de bowlingschoenen aangetrokken. (KDZ)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN