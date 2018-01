Genk - Bielefeld 0-2 00u00 0

Racing Genk verloor gisteren zijn laatste oefenwedstrijd op Spaanse bodem met 0-2 tegen de Duitse tweedeklasser Arminia Bielefeld. Genk lag niet onder in het veldspel, maar vergat de kleine kansjes af te maken. De eerste tegengoal was wel vermijdbaar. Colley verkeek zich op een ingooi en Voglsammer strafte af. Schütz verdubbelde kort voor de pauze nadat Nastic al een minuut geblesseerd op de grond lag. Samatta zou normaal gezien zijn wederoptreden gevierd hebben in de tweede helft, maar de Tanzaniaan viel uit na een licht contact tijdens de opwarming. (KDZ)KRC GENK eerste helft: Vukovic; Maehle, Brabec, Colley, Nastic; Zebli, Malinovskyi, Pozuelo; Buffel, Ingvartsen, Zhegrova

