Genieten van het uitzicht mag ook eens 15 november 2018

Teambuilding, ook dat hoort bij een olympische stage en dus kozen de meeste atleten van Team Belgium er gisteren voor om in de namiddag mee te 'hiken' op het Canarische eiland Lanzarote, waar het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC) zijn jaarlijkse winterstage houdt. Een wandeling van zo'n 10 km, dat is voor getrainde sporters zoals de broers Kevin en Dylan Borlée maar een kleintje, net zoals voor hun spurtmaatje Jonathan Sacoor en zeilster Emma Plasschaert. Zij komt in Lanzarote niet aan zeilen toe en is vooral te vinden in de gym en op de fiets. Fietsen, dat deden ook renners Victor Campenaerts, Isabelle Beckers, Jolien D'hoore, Annelies Dom en Lotte Kopecky op het vulkanische eiland.

