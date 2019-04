Exclusief voor abonnees Genieten van de bloesems in Vlaams-Brabant CHECK-IN 06 april 2019

00u00 0

Niet alleen in Haspengouw weten ze wat fruitbloesems zijn. Ook in Vlaams-Brabant springen ze meer en meer op de bloesemtrein. Van 10 tot 28 april kun je tijdens de 14-daagse 'B(l)oeiend Hageland' terecht voor een uitgebreid programma van familievriendelijke activiteiten. Nieuw dit seizoen zijn de kunstzinnige vertelfietstochten langs bloesemkunstwerken in Zoutleeuw, Tielt-Winge en Tienen, en tijdelijke kunstinstallaties in Hoegaarden en Linter. Daarnaast zijn er nocturnewandelingen door de boomgaarden en een groot aanbod huifkar-, fiets- en wandeltochten. Zo kun je onder meer een keuze maken uit vijf bloesemwandelingen en vijf bloesemfietsroutes. Wie bij de deelnemende logies tussen 1 en 30 april een overnachting boekt, krijgt een gratis picknick.

Je hebt 19% van dit artikel gelezen

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen