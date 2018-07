Geniet van het geluk, het duurt maar even Celien Moors

09 juli 2018

00u00 0 De Krant Fenomenaal waren de beelden van het vierende volk, vrijdagavond na fluitsignaal: armen en bier vlogen de lucht in, supporters sprongen en schreeuwden, her en der rolden de tranen. En óf je van de overwinning gelukkig werd. Maar wat blijft daar binnen pakweg twee maanden van over? "Voor écht geluk heb je meer nodig", zeggen kenners. "Toch voelen we ons misschien nog jaren fier en verbonden."

Geluk, dus. Alleen al de beelden van de ontlading herbekijken, doet het binnenin alweer kriebelen. Neem ontlading trouwens gerust letterlijk: de afdeling Seismologie van de Koninklijke Sterrenwacht stuurde dit weekend een grafiek de wereld in waaruit blijkt dat er net na het fluitsignaal een lichte aardbeving plaatsvond. Maar of we nu van al die emoties en bevingen écht gelukkig worden? Sommigen vinden van wel: uit onderzoek blijkt dat wanneer mensen de vraag krijgen wat hen gelukkig maakt, het antwoord 'als mijn voetbalploeg wint' meestal in de top drie staat.

