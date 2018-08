Geniet ervan, Eden, morgen weer naar... Chelsea? 03 augustus 2018

Eden, Thorgan en de rest van de familie Hazard genieten op Ibiza samen van hun laatste vakantiedagen. Eden (27) wordt morgen terug in Londen verwacht, net als Thibaut Courtois. Beiden dromen nog steeds van Real Madrid, maar zijn zes dagen voor het sluiten van de transfermarkt in Engeland nog steeds eigendom van Chelsea. In het dossier-Courtois is alles nochtans geregeld. Alleen blijft het wachten tot Chelsea een vervanger heeft gevonden... "Op dit moment weet ik niet hoe de zaken er voor staan en is er geen nieuws", laat coach Maurizio Sarri weten. De Italiaan blijft dan ook hopen dat hij dit seizoen zal kunnen rekenen op Hazard én Courtois. "Het zijn topspelers en elke club wil zijn bepalende spelers houden. Wij proberen dat dus ook."

