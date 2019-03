Geniale vossenstreken VOORGELEZEN 09 maart 2019

Heuglijk nieuws voor wie het stilaan heeft gehad met al die seriemoordenaarthrillers: Frederick Forsyth, de Britse grootmeester van de spionagethriller, is op zijn tachtigste terug met 'De vos', een fascinerende roman over hedendaagse oorlogsvoering en een geniale hacker die wereldwijd stokken in de wielen van de oorlogsmachine steekt. Al vijf decennia lang is 'faction' - een combinatie van fact en fiction - Forsyths handelsmerk. Eén die hem geen windeieren legt: sinds het monstersucces van zijn legendarische 'De dag van de jakhals', over een aanslag op de Franse president De Gaulle, verkocht de oud-spion meer dan 75 miljoen boeken. Ook in 'De Vos' mixt hij realiteit en verzinsel tot een bijna journalistiek geheel dat je van in Pyongyang over Moskou tot in Washington brengt en je aan de bladzijden kluistert. De plot en personages hebben weinig om het lijf, maar Forsyth verbluft je pagina na pagina met zijn enorme kennis van de interne keukens in het Kremlin, het Witte Huis en de paleizen van Kim Jong-un.

