Geniale Messi neemt wraak voor 5de plek bij Ballon d'Or 10 december 2018

00u00 0

Dat heet dan antwoorden met de voeten. Lionel Messi gidste Barça met twee sublieme vrije trappen en een even geweldige assist naar een 0-4-zege in Espanyol. De teller van de Argentijn komt zo op 19 vrijschopgoals in vier jaar - meer dan eender welk team (!) in Europa. Messi neemt zo op fraaie wijze revanche na de commotie van de voorbije week. Eerst deed de schamele vijfde plaats op de Ballon d'Or vele wenkbrauwen fronsen. Vervolgens zorgden de uitspraken van Pelé - "Messi kan alleen met zijn linker scoren" - voor onvrede. Jordi Alba nam zaterdag de verdediging van zijn ploegmaat voor zich. "Het resultaat van de Ballon d'Or is een absolute leugen", foeterde de flankverdediger. "Er zijn clubs met mediacampagnes bezig, terwijl iedereen weet dat Messi de beste ter wereld is. En waarschijnlijk ziet Pelé het allemaal niet meer zo goed. Lionel beschikt wel over het hele arsenaal." (VDVJ)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN