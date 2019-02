Geneviève Lhermitte wil (weer) onder voorwaarden vrijkomen 21 februari 2019

Geneviève Lhermitte heeft bij de strafuitvoeringsrechtbank een nieuw verzoek ingediend tot voorwaardelijke invrijheidstelling. De vrouw werd tot levenslang veroordeeld nadat ze in 2007 haar vijf kinderen doodde in Nijvel. Ze diende in 2017 al een verzoek tot invrijheidstelling in, maar dat werd geweigerd. Lhermitte kreeg afgelopen zomer twee keer penitentiair verlof. Ze mocht haar cel in de gevangenis van Berkendael twee ochtenden verlaten om psychologische hulp te krijgen. Nu wil ze door middel van aangepaste begeleiding in een psychiatrische instelling zichzelf opnieuw integreren in de maatschappij. Op 28 maart zal de strafuitvoeringsrechtbank de directie van deze instelling horen om te zien wat het project exact inhoudt. Daarna worden de debatten heropend. Voor de zomer wordt een uitspraak verwacht. (WHW)

