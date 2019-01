Geneviève Lhermitte vraagt weer vrijlating 28 januari 2019

Geneviève Lhermitte (52) wil vrijkomen. Het hof van assisen veroordeelde haar in 2008 tot levenslang voor de moord op haar vijf kinderen. In 2017 vroeg ze al eens om voorwaardelijk vrij te komen, maar dat werd haar geweigerd. Deze zomer mocht ze voor het eerst de vrouwengevangenis van Berkendael verlaten. Ze kreeg in juni en augustus telkens een ochtend penitentiair verlof om psychologische hulp te krijgen buiten de gevangenis. Op 8 februari beslist de strafuitvoeringsrechtbank of Lhermitte voorwaardelijk vrijkomt. "Ze is gestresseerd, zoals elke gedetineerde die zo'n modaliteit aanvraagt", zegt haar advocaat aan Sudpresse. (SRB)

