Exclusief voor abonnees Generatiewissel? Niet zolang Gilbert nog koerst SCHERP GESTELD 15 april 2019

En zo is er een einde gekomen aan de Belgische treurnis in dit klassieke voorjaar. Want winnen, dat konden we niet meer. Tot gisteren. Philippe Gilbert, de oudste en de taaiste van alle Belgen, won op de piste van Roubaix. Wie had dat gedacht? Gilbert voegde Monument nummer vier toe aan zijn indrukwekkende palmares. Twee keer Ronde van Lombarijde, Luik-Bastenaken-Luik, Ronde van Vlaanderen en nu Parijs-Roubaix. Milaan-Sanremo, zou dat nog kunnen?

