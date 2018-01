Generali berekent verzekering in 60 seconden 00u00 0

Verzekeraar Generali België probeert klanten te winnen met een nieuwe app, die toelaat om in één minuut te berekenen hoeveel je moet betalen voor je autoverzekering. De verzekeraar zelf spreekt van een Europese primeur. Concreet neemt de makelaar via de app een foto van je nummerplaat of chassisnummer. De app genereert op basis daarvan automatisch informatie over onder meer het bouwjaar van je wagen en de cilinderinhoud. Zo kan de makelaar snel een offerte opmaken. Kleine bedenking: waar de app die informatie precies vandaan haalt, verduidelijkt Generali niet.