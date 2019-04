Exclusief voor abonnees Geneesmiddelentekort 20 april 2019

Wegens zware glaucoom heb ik nood aan een geneesmiddel dat mijn ogen van blindheid vrijwaart. Tot enkele jaren geleden waren deze oogdruppels altijd voorhanden. Dit is nu niet meer het geval, het kan tegenwoordig weken duren voor het product beschikbaar is. Apothekers sluiten zelfs niet uit dat het er ooit nooit meer komt. Volgens diezelfde apothekers is dit een algemeen probleem en is het voor veel geneesmiddelen steeds bang afwachten of ze al dan niet geleverd worden. En nu komt het: het is niet dat ze er niet zijn, het is dat de farmaceutische bedrijven hun producten liever aanbieden in landen waar ze een hogere winstmarge kunnen cashen. Heel verontrustend. Sinds de idealisten in de farmaceutische sector de plaats moesten ruimen voor gewetenloze geldwolven wordt onze gezondheidsstaat ernstig bedreigd. Als we willen dat farmaceutische bedrijven geen schorremorrie meer aantrekken, moeten ze verplicht veranderd worden in bedrijven zonder winstoogmerk. Tijd dat de politiek zich hiermee moeit en de pilletjeshandel uitmest.

Raf Vandenbergh, Gent

