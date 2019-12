Exclusief voor abonnees Geneesmiddel dat complexe handchirurgie kan vermijden niet meer beschikbaar in België 13 december 2019

Het UZ Leuven is niet te spreken over het feit dat de Amerikaanse producent van het geneesmiddel collagenase om economische redenen gestopt is met de levering ervan in België. "Dankzij dit middel kon het aantal handoperaties voor de ziekte van Dupuytren worden gehalveerd", aldus prof. Ilse Degreef, handchirurg in dit ziekenhuis.

