Geneeskunde voor het Volk wil eind februari nieuwe groepspraktijk openen 08 januari 2019

De werken aan de nieuwe groepspraktijk voor Geneeskunde voor het Volk aan het Hoogbouwplein zijn bijna afgerond. In het weekend van 25 januari plannen ze er een groot verhuisweekend, in het weekend van 23 februari hoopt Geneeskunde voor het Volk zijn nieuwe groepspraktijk te kunnen openen. Met het project is 850.000 euro gemoeid.

HLN