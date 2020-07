Exclusief voor abonnees Gene Thomas heeft weinig te vrezen na uit de hand lopen optreden 15 juli 2020

Ben je als artiest verantwoordelijk voor de uitlatingen van je publiek? Het optreden van Gene Thomas - op de zomerbar aan het kasteel van Laarne - werd geboekt via het officiële artiesten- en evenementenbureau Globe Entertainment. "In de algemene voorwaarden van onze contracten staat dat de organisatie dient te beschikken over alle nodige vergunningen, vereist om een evenement veilig te organiseren", stelt zaakvoerder Ilia Beyers. Advocaat Griffin Verept, gespecialiseerd in het contractenrecht, verduidelijkt. "Partijen zijn vrij om te bepalen wat ze willen in een contract, maar vandaag de dag kan een evenement uiteraard pas georganiseerd worden als het voldoet aan alle veiligheidsmaatregelen inzake corona. Als het contract bepaalt dat de organisatie verantwoordelijk is voor de veiligheid en men oordeelt dat de coronamaatregelen daaronder vallen, dan lijkt het mij zeer onwaarschijnlijk dat een artiest schuld kan treffen bij de niet-naleving ervan door het publiek." Gene Thomas heeft dus weinig te vrezen, maar toch heeft hij het er volgens zijn platenfirma moeilijk mee dat men ook hem met de vinger wijst.

