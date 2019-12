Exclusief voor abonnees Gene Bervoets gewond na ongeval op set van 'Beau Séjour 2' 30 december 2019

00u00 0

Slecht nieuws voor Gene Bervoets (63). Tijdens de opnames van het tweede seizoen van de tv-reeks 'Beau Séjour' is hij gewond geraakt. Dat laat het productiehuis De Mensen weten. "Bij de slotopnames van 'Beau Séjour 2' is Gene gewond geraakt tijdens een scène in de Lites-waterstudio. Hij werd onmiddellijk naar het ziekenhuis gebracht. Hij mocht diezelfde avond nog naar huis, waar hij momenteel herstelt van zijn verwondingen", klinkt het. "De productie liep hierdoor minimale vertraging op en de resterende scènes met Gene zullen vermoedelijk herpland worden in het voorjaar." Wat de precieze oorzaak is van het ongeval en wat de acteur juist is overkomen, is niet duidelijk. (SDE)