Gene Bervoets (63) verloor 15 kilo voor 'Beau Séjour 2' 24 september 2019

Op de marinebasis van Zeebrugge zijn de opnames van het tweede seizoen van 'Beau Séjour' volop aan de gang. De hoofdrol is deze keer voor Gene Bervoets, die voor zijn hoofdrol vijftien kilo verloor in één maand. "Ik speel tenslotte een geest", zegt hij. "Ik wilde hem iets pezigs en licht ziekelijks meegeven." De Antwerpse acteur volgde daarvoor een heus crashdieet, waarbij hij haast uitsluitend groenten at. Het tweede seizoen van 'Beau Séjour' wordt opgenomen met een volledig andere cast en ook het verhaal borduurt niet verder op dat van de eerste reeks. Al blijft het concept wel min of meer hetzelfde. Bervoets speelt een ex-marineofficier die zijn eigen lijk terugvindt en de moord tracht op te lossen. De opnames in Zeebrugge duren nog tot half december, de reeks zal in het voorjaar van 2021 te zien zijn op Eén. (DBJ)