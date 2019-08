Exclusief voor abonnees Gençlerbirligi wil Ndongala (Genk) 28 augustus 2019

Bij Racing Genk hopen ze dat hun kern definitief is, maar Dieumerci Ndongala schermt nog steeds met Turkse interesse. Gençlerbirligi SK is het meest concreet. De promovendus uit Ankara wil de Genkse flankaanvaller wegplukken, van een akkoord is nog geen sprake. (KDZ)