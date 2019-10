Exclusief voor abonnees Gemor bij Open Vld en CD&V om late tekst akkoord 02 oktober 2019

00u00 0

Bij CD&V en Open Vld was er gisteren ongenoegen, omdat de bijna 300 pagina's tellende tekst van het regeerakkoord pas na de middag beschikbaar was en het dezelfde avond al congres was. "Onze leden moeten vandaag overdag naar school, studeren of werken, wat het erg moeilijk maakt om een geïnformeerde analyse te maken voor het congres", aldus Open Vld-jongerenvoorzitter Hans Maes. "Als de tekst er niet is voor het congres, is mijn houding eenvoudig: ik keur geen tekst goed die ik niet gelezen heb." Ook kandidaat-voorzitter Francesco Vanderjeugd klopte op die nagel, en stelde voor om pas dit weekend een congres te houden. Volgens Open Vld-kopstuk Bart Tommelein moeten de partijleden "een beetje vertrouwen" hebben in de onderhandelaars en worden op zo'n congres alleen de grote lijnen uiteengezet. Ook CD&V-jongerenvoorzitter Sammy Mahdi wilde eerst alle punten en komma's lezen. (ARA)

