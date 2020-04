Exclusief voor abonnees Gemis in ons kot 18 april 2020

00u00 0

Ik schrijf in naam van velen van ons, vrouwen met een enorm grote kinderwens die vruchtbaarheidsbehandelingen ondergaan. Helaas zijn deze uitgesteld door het Covid-19-virus. Velen onder ons hebben al veel moeten meemaken en zitten nu nog wat dieper in de put. We hebben enorm begrip voor de situatie en hopen ook dat iedereen zo snel mogelijk genezen is en terug een normaal leven kan leiden - vooral de zorgverleners die dagelijks paraat staan! Maar er is voor ons geen lichtpuntje aan het einde van de tunnel. Nu we binnen zitten en niks om handen hebben, wordt het gemis nog groter. Velen onder ons hebben al verschillende keren de vraag gesteld, maar nooit antwoord gekregen: graag wat meer informatie over hoe het verder moet met de vruchtbaarheidsbehandelingen. Gaan ze dit jaar nog kunnen doorgaan? Er zijn fertiliteitsafdelingen omgevormd tot Covid-afdelingen. Kunnen behandelingen achteraf dan nog veilig doorgaan? Is er enige mogelijkheid om bepaalde behandelingen stilaan terug op te starten zodra de maatregelen versoepelen ? We beseffen dat het moeilijk is om een specifieke datum te bepalen, maar onze wereld staat stil en iedere dag is een verloren dag.

Romy Buelens

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen

Meer over Romy Buelens

gezondheid