Gemiddelde belegger is man tussen 45 en 60 06 maart 2019

00u00 0

De gemiddelde Vlaamse belegger is een man, meestal tussen de 45 en 60 jaar. Slechts één op de tien beleggers is een vrouw, zo leert uit een analyse van meer dan 70.000 Vlaamse beleggers, die BinckBank heeft gemaakt. Amper 22% is jonger dan 36 jaar, en bijna de helft (46%) van de transacties wordt uitgevoerd door beleggers tussen de 51 en 70 jaar. Echt actief is de gemiddelde Vlaamse belegger overigens niet. Eén op de drie heeft het afgelopen jaar geen transactie uitgevoerd. "Het toont aan dat de Vlaming meer een 'kopen & houden'-strategie heeft. Hij houdt zijn posities meer dan een jaar aan en hanteert een langetermijntactiek", zegt Stijn Ceelen, die het Belgische filiaal van BinckBank leidt. Wie wel heeft gehandeld, kijkt verder dan Euronext Brussel. Eén op de drie kiest voor een belegging buiten Euronext (Parijs, Brussel, Amsterdam). Eén op de twee kiest zelfs voor een aandeel op de Amerikaanse of Canadese markt. "Het aantal grote beursgenoteerde bedrijven op de Brusselse beurs is beperkt. Dus zijn de VS en Canada logische keuzes", merkt Ceelen op. (FrD)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN