Gemiddeld verbruik stijgt door succes SUV 08 januari 2019

Het gemiddelde verbruik én de CO2-uitstoot van nieuw aangekochte wagens zullen dit jaar hoger liggen dan in 2018. Dat voorspelt mobiliteitsorganisatie VAB. Voornaamste oorzaak is de toenemende populariteit van SUV's. In 2008 was dit type wagens nog maar goed voor 8% van de verkoop, vorig jaar groeide dat aandeel tot 37%. Voor 2019 ziet VAB een potentiële groei van 30%. En dat is slecht nieuws voor het milieu, want het verbruik van SUV's ligt door de band genomen 15 tot 30% hoger dan dat van een gemiddelde personenwagen. Ook op een ander vlak lijkt 2019 een kanteljaar te worden. Zo zullen de brandstofkosten voor een doorsnee diesel voor het eerst hoger liggen dan die voor een benzine. Een gevolg van de accijnsverhoging op diesel, maar ook van het feit dat we grotere, meer gulzige dieselauto's kopen. Verwacht wordt dat het gemiddelde verbruik zal stijgen van 5,6 liter per 100 kilometer in 2015 tot 6,3 liter in 2019.

