Gemiddeld huis kost opnieuw meer dan € 240.000 07 juli 2018

De gemiddelde prijs voor een gewoon woonhuis in Vlaanderen ligt voor het eerst sinds 1992 weer boven de 240.000 euro. Dat blijkt uit de vastgoedcijfers voor het eerste trimester van dit jaar. Een villa kost 384.952 euro, een appartement 232.564 euro. Dat is 0,5% en 1,5% meer dan in het eerste kwartaal van 2017. De grootste stijging is voor de woonhuizen, met 2,7 %. Die zijn het goedkoopst in Limburg (203.739 euro) en het duurst in Vlaams-Brabant (273.030 euro). De goedkoopste gemeente is Gingelom in Limburg, waar je voor een woonhuis gemiddeld 135.733 euro betaalt. Het duurst is Wezembeek-Oppem (414.063 euro).