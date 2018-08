Gemeenteraadslid onder vuur na racistische scheldtirade 02 augustus 2018

Op het internet is een filmpje opgedoken van een scheldtirade tussen Kortrijks gemeenteraadslid Steve Vanneste en de uitbaters en enkele bezoekers van een nachtwinkel in Marke, vlak bij waar hij woont. 13 minuten duurt het filmpje, dat maandagnacht werd gemaakt. Vanneste - zichtbaar dronken - maakt zich boos over het lawaai in en rond de nachtwinkel. Het begint nog vrij rustig, maar het escaleert snel. Hij gooit de uitbaters en de bezoekers van de winkel allerlei verwijten naar het hoofd. 'Onnozel stuk makak uit één of ander kutland', en 'Waar is je boerka, achterlijke koe'. Er volgen ook enkele bedreigingen: 'Je moet zwijgen of ik sla op je muil' en 'Ik ken enkele Albanezen'.

politiek