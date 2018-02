Gemeenten moeten RSZ miljoenen betalen 19 februari 2018

De gemeente Schaarbeek is veroordeeld tot het betalen van 10 jaar achterstallige RSZ-bijdragen. Ook bij andere Brusselse gemeenten, waaronder Etterbeek, Jette en Watermaal-Bosvoorde, is dat het geval. "De gemeenten gingen er te goeder trouw van uit dat ze de eindejaarspremies mochten schrappen en vervangen door voordelen die niet onderworpen waren aan patronale bijdragen, zoals maaltijdcheques. Dat gebeurde vooral in het begin van de jaren 2000. Maar de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid stapte naar het gerecht", aldus Schaarbeeks schepen van Begroting Michel De Herde. De veroordeling heeft betrekking op ongeveer 700 contractuelen in de administratie en even veel bij het OCMW. Hoeveel geld Schaarbeek op tafel moet leggen, is nog niet helemaal duidelijk. De RSZ moet nog met een definitief bedrag komen. De gemeente heeft de voorbije jaren al 5 miljoen euro opzijgezet om te anticiperen op de gerechtelijke uitspraak. (WHW)

