Gemeenten inventariseren verkeersborden

24 februari 2020

De Vlaamse overheid lanceert een app waarmee steden en gemeenten heel simpel kunnen melden waar welke verkeersborden staan. Op dit moment is de database niet accuraat doordat gemeenten verkeersborden soms niet toevoegen of verwijderen. Tot nu moesten controleurs alles met pen en papier noteren en hun bevindingen later officieel indienen. De Vlaamse overheid wil die database nu accuraat maken, want auto's 'lezen' verkeersborden nu al en zelfrijdende wagens moeten in de toekomst bijvoorbeeld herkennen wat op welke plek de maximumsnelheid is. Met de app van de Vlaamse overheid kunnen steden en gemeenten nu alle ontbrekende verkeersborden inventariseren en doorsturen naar de database.

