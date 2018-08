Gemeenten gebruiken ANPR-camera's om verkeer vlotter te maken 23 augustus 2018

De Krant Vlaamse gemeenten worden steeds slimmer en krijgen extra geld om hoogtechnologische toepassingen te ontwikkelen. Zo kunnen camera's die nummerplaten herkennen ook gebruikt worden om het verkeer vlotter te maken.

De Vlaamse regering deed vorig jaar een subsidieoproep aan de Vlaamse gemeenten over 'the Internet of Things'. Dat is de evolutie waarbij steeds meer voorwerpen verbonden zijn met het internet en zo 'slim' worden. Vlaams innovatieminister Philippe Muyters (N-VA) deelt nu 4 miljoen euro uit aan 21 projecten: "We werken met een digitaal platform, waar steden en gemeenten kunnen samenwerken, kosten en expertise kunnen delen en toepassingen over heel Vlaanderen uitgerold kunnen worden."

Puurs krijgt 135.296 euro voor een project waarbij ANPR-camera's, die nummerplaten kunnen herkennen, worden ingezet om de mobiliteit te verhogen. "Slechts een beperkt deel van de mogelijke toepassingen wordt benut", aldus de initiatiefnemers. "Nochtans leveren die ANPR-camera's data die anders alleen via dure onderzoeken verzameld kunnen worden. Vooral het niet-politionele gebruik van ANPR-gegevens is nog te ontwikkelen terrein in Vlaanderen."

Met andere woorden: als de camera's er toch hangen, waarom ze dan ook niet gebruiken voor andere dingen? "Wij denken in eerste instantie aan het verbeteren van de mobiliteit. Met de camera's kunnen we in kaart brengen welke wegen wanneer veel gebruikt worden. Zo kunnen we verkeerssituaties aanpassen."

In Lubbeek stelt het gemeentebestuur dan weer voor om vuilniswagens te voorzien van 3D-camera's met een breed beeldbereik. In eerste instantie wil men de kwaliteit van de straten monitoren en sneller inspelen op beschadigingen. De gemeente krijgt 200.000 euro om het project uit te werken. (PhG/YDS)