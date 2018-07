Gemeentelijk rampenplan tegen... muggen 09 juli 2018

In het Oost-Vlaamse Wichelen is afgelopen weekend het gemeentelijk rampenplan afgekondigd voor de bestrijding van... piepkleine muggen die deelgemeente Schellebelle al weken teisteren. De opmars van de 'knijten', zoals de bijtgrage insectjes heten, zou te maken hebben met de aanhoudende droogte. In een nabijgelegen overstromingsgebied kwam veel slib vrij te liggen: de ideale biotoop voor de muggen om er hun eitjes te leggen. Zaterdag rukte de Civiele Bescherming uit met krachtige pompen om het gebied te vullen met Scheldewater. Een dag eerder werd al een inham in de Scheldedijk uitgediept, zodat er meer water door het gebied kan stromen. "De komende dagen zitten we ook samen met experts van het leger", zegt burgemeester Kenneth Taylor. (DVL)

