Gemeentehuis vervangen door automaat 16 februari 2018

In de inkomhal van het gemeentehuis van het Oost-Vlaamse Hamme staat een gigantische automaat waar officiële documenten kunnen worden afgehaald. "Er kunnen er al veel online aangevraagd worden, maar mensen moeten ze dan wel nog zelf komen oppikken", zegt Bram De Winne, consulent Lokale Economie. "Voortaan kan dat ook 's avonds of in het weekend, als de loketten gesloten zijn. Voor documenten waarvoor de identiteitskaart moet ingelezen worden, kan dat natuurlijk niet." De aanvrager krijgt een mail of een sms met een code om de locker te openen.

