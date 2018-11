Gemeentedienst wordt even Dienst Waterwegen 14 november 2018

Arbeiders van de gemeente Dilbeek moeten het voortaan met een voertuig minder stellen. Hun wagen met aanhangwagen kwam tijdens een klus aan de rand van de kasteelvijver in het water terecht. Die vijver is achter het gemeentehuis gelegen, in het centrum van de gemeente. Het is niet duidelijk of dit gebeurde bij een verkeerd manoeuvre of dat de wagen vanzelf is beginnen te bollen. Burgemeester Willy Segers (N-VA) geeft wel mee dat er geen gewonden vielen. De wagen werd gisteren nog getakeld. (TVP)