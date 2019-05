Exclusief voor abonnees Gemeentearbeider krijgt alcoholslot op het werk 28 mei 2019

De gemeente De Panne moet een alcoholslot laten plaatsen in een lichte vrachtauto die dagelijks bestuurd wordt door één van haar arbeiders. De 52-jarige P.S. stond terecht in de politierechtbank nadat hij opnieuw betrapt werd op rijden onder invloed. Hij legde een ademtest af van 2,21 promille. Omdat het niet de eerste keer was, wilde de politierechter hem een alcoholslot opleggen. Alleen: de man is dagelijks op de baan met een vrachtwagen van de gemeente.

