Gemeente zoekt vrijwilligers voor huiswerk 08 maart 2018

De gemeente is op zoek naar vrijwilligers die zich willen inzetten voor huiswerkondersteuning aan huis in Temse. "We richten ons naar iedereen met een warm hart die een verschil wil maken in de schoolcarrière van kwetsbare kinderen. Het doel is om een kind uit het eerste of tweede leerjaar te begeleiden bij het maken van het huiswerk, een soort onderwijscultuur te creëren in huis en de schoolse betrokkenheid van de ouders te vergroten", klinkt het. Vrijwilligers gaan minstens één keer per week langs bij een gezin. Op regelmatige basis zitten ze samen met de onderwijsopbouwwerkster om te bespreken hoe de ondersteuning verloopt. Wie interesse heeft, kan zich melden via onderwijs@temse.be of telefonisch via 03/710.12.28. (JVS)

