Gemeente wil 'Vlaamse Bouwmeester Scan' 27 januari 2018

00u00 0

Boom stelt zich kandidaat voor de 'Vlaamse Bouwmeester Scan', een werkwijze waarmee lokale besturen snel werk kunnen maken van een duurzamer en beter ruimtegebruik. Een team van experten brengt de ruimtelijke en beleidsmatige sterktes en zwaktes van de gemeente in kaart en reikt een concrete agenda van projecten en ingrepen aan. Oppositiepartij Boom één stelde vorige gemeenteraad dat de gemeente nood had aan zo'n scan. "Er zijn enkele concrete ruimtelijke vragen die vandaag een breder kader missen", zegt Patrick Marnef (Boom één). "Denk maar aan de ontwikkelingen in de wijk Noeveren en de overkappingen van de Kaai en de A12."

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN