Gemeente verzamelt boodschappen voor verongelukte Jade (2,5) 08 mei 2018

Het schepencollege van het Vlaams-Brabantse Kortenberg heeft een rouwregister voor de 2,5 jaar oude Jade Benammar in het administratief centrum gelegd. De peuter kwam vrijdag om het leven bij het zware verkeersongeval op de Leuvensesteenweg, waarbij een vrachtwagenbestuurder de controle over zijn stuur verloor en het meisje en haar papa van het zebrapad maaide. "Wie zijn deelneming wenst te betuigen naar aanleiding van het tragische ongeval kan aan de onthaal- en snelbalie een boodschap afgeven", laat de gemeente weten. "Deze boodschappen zal het gemeentebestuur via de school aan de familie bezorgen."

