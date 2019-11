Exclusief voor abonnees Gemeente verkoopt oude voetbalkantine 'de Klup' 09 november 2019

Al 45 jaar staat de oude voetbalkantine van de Klup, later Den Repos genoemd, aan het Ravel-fietspad Hoegaarden-Geldenaken. Op de raadszitting van dinsdag 12 november wordt beslist de kantine en de omliggende grond openbaar te verkopen voor minimum 15.000 euro. De grond en het gebouw zijn eigendom van de gemeente Hoegaarden, maar liggen op Waals grondgebied, in Zétrud-Lumay, enkele meters over de taalgrens.

