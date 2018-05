Gemeente van 8.200 inwoners in shock 07 mei 2018

00u00 0

"Eerst een mooi, jong meisje dat plots uit ons midden gerukt wordt, nu het nieuws dat de dader in onze gemeente woont. De mensen kunnen het nauwelijks vatten." Dat zegt Sarah Boon, burgemeester van het landelijke Boutersem, dat zowat 8.200 inwoners telt. "Iedereen is er ondersteboven van dat man die Julie vermoord heeft, op een paar huizen van haar ouders woont. De meeste mensen zitten met enorm veel emoties - verdriet, maar vooral ook ongeloof. Julie is hier groot geworden en werkte in deelgemeente Roosbeek. Ze was een bekend gezicht. Altijd opgewekt, lief en behulpzaam. Dit is een zware klap voor de gemeenschap. Gelukkig leveren de speurders snel werk. Voor velen is het een opluchting dat de dader gevat is. Al is dat voor de ouders, familie en vrienden van het slachtoffer een magere troost. Zij zijn Julie voorgoed kwijt." (KBG)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN