Gemeente sluit zich aan bij de Statiegeldalliantie 24 februari 2018

00u00 0

Om zwerfvuil te bannen wil de gemeente Lierde toetreden tot de Statiegeldalliantie. Dit is een coalitie van verenigingen, bedrijven en gemeentebesturen die er naar streeft om statiegeld in te voeren via de Vlaamse overheid, op blikjes en plasticverpakkingen. Meer dan 36 Vlaamse steden en gemeenten hebben zich intussen al aangesloten. Ondanks verscheidene initiatieven en inspanningen kampt Lierde nog met zwerfvuil.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN