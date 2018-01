Gemeente sluit straat met 'zinkgat' af 00u00 0

Veel heisa in Kortemark rond een 'zinkgat' in de Torhoutstraat. Ter hoogte van de afbraakwerken aan de vroegere brouwerijsite is de grond in de richting van het centrum wat verzakt. Heel wat bestuurders vrezen dat het een zinkgat in wording is door water dat weggepompt wordt onder de brouwerijsite. De gemeente Kortemark beslist nu om dringende herstelwerken uit te voeren. Vanaf morgen zal de Torhoutstraat ter hoogte van huisnummer 10 volledig afgesloten worden, wellicht voor vijf dagen. Er is een omleiding in beide richtingen. (JHM)