Gemeente schenkt 500 euro aan Indonesië 24 november 2018

00u00 0

De Lendeleedse raadsleden stemden unaniem in met de toelage van 250 euro van het krediet onvoorziene noodsituaties aan het consortium 1212. Dat geld wordt aangewend voor noodhulp voor de slachtoffers van de aardbeving en tsunami op het eiland Sulawesi. Op vraag van de oppositieraadsleden Mia Moeke Vanderhaeghen en Francis Bonte komt er nog ook een bijkomende storting van 250 euro aan de vzw Anak Bangsa Indonesia. "De Lendeleedse voorzitter (Etienne Vandewaetere nvdr.) reist in januari op eigen kosten naar het getroffen gebied. Hij zal er het geld persoonlijk afgeven in het weeshuis Solo in Midden-Java. Die 250 euro kan er onder meer gebruikt worden voor 500 bereide maaltijden voor de weeskinderen." (VGGS)

