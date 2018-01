Gemeente houdt kerstboomverbranding in Fort 2 00u00 0

Op zaterdag 20 januari nodigt de gemeente Wommelgem, de Chiro en de Scouts iedereen uit voor de traditionele kerstboomverbranding. Die zal plaatsvinden vanaf 17.30 uur in het buitenfort van Fort 2. De toegang is gratis en er worden drankjes voorzien. Je hoeft die dag zelf geen kerstboom mee te brengen. De bomen worden een week eerder al opgehaald op 8 en 9 januari op afspraak. Om een afspraak te maken, surf je naar www.wommelgem.be. Bovenaan kies je het tabblad e-loket. Via het formulier 'Kerstboom ophalen' leg je je afspraak vast. Beschik je niet over internet, dan kan je bellen naar de gemeentelijke milieudienst op 03/355.12.58. (ADA)