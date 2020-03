Exclusief voor abonnees Gemeente eist 800.000 euro van RSCA 07 maart 2020

800.000 euro. Dat is de som die RSCA nog aan de gemeente Anderlecht verschuldigd is. Op de plek waar paars-zit zijn oefencomplex Neerpede liet bouwen, stond voorheen een feestzaal van de gemeente, maar die ging tegen de vlakte om de club te helpen groeien. In ruil kwam er een overeenkomst tussen Anderlecht en RSCA, waarin het vorige bestuur - met toen nog Roger Vanden Stock - op papier liet zetten een compensatie van ongeveer 1 miljoen euro te betalen voor de bouw van een feestzaal. 800.000 euro daarvan is nog niet gestort op de gemeentelijke rekening, ondanks meerdere facturen en sinds 3 maart ook een ingebrekestelling in de brievenbus van het Lotto Park. De gemeente eist het geld binnen de maand, de club zal ook betalen, klinkt het op Neerpede. (PJC)

