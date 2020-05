Exclusief voor abonnees Gemeente deelt te dunne maskers uit: "Draag er twee over elkaar" 05 mei 2020

In Liedekerke is beroering ontstaan over de mondmaskers die de gemeente gratis uitdeelt. Het gaat om wel erg dunne lapjes stof. Op sociale media doen inwoners hun beklag. "Daarmee stuur ik mijn dochter de bus niet op", klinkt het. Of: "Ze zouden zich moeten schamen voor die vod." "We moesten snel handelen en hadden de keuze: óf deze maskers bestellen, óf helemaal niets doen", zegt burgemeester Steven Van Linthout (CD&V). Om toch wat extra bescherming te voorzien, mag iedereen die al een mondkapje kwam afhalen, langskomen voor een tweede exemplaar. "We hebben 1.300 stuks gekocht, dus kunnen we 650 mensen helpen." (TVP)