Gemeenschapsonderwijs in beroep tegen hoofddoekvonnis 03 maart 2018

00u00 0

Het gemeenschapsonderwijs gaat in beroep tegen de beslissing van de rechtbank van Tongeren rond het dragen van levensbeschouwelijke kentekens. De rechtbank besliste vorige vrijdag dat meisjes van het Atheneum Maasland en de Nikola Tesla middenschool in Maasmechelen hun hoofddoek toch mogen dragen, hoewel dat volgens het schoolreglement niet toegestaan is. De ouders van elf meisjes waren naar de rechter gestapt. Die oordeelde dat de school niet duidelijk had aangetoond dat er een gevaar is op segregatie, bekeringsdwang of andere probleemsituaties in de scholen. De school moest zijn reglement niet aanpassen. De beslissing van de rechter ging bovendien niet onmiddellijk in en kan door het beroep nu ook niet uitgevoerd worden. Dat betekent dat de betrokken meisjes hun hoofddoek op school nog steeds niet mogen dragen.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN