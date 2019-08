Exclusief voor abonnees Gemaakt van vlaggen en zeilen 31 augustus 2019

00u00 0

Flagbag, oftewel bags from flags, maakt pennenzakken en schooltassen van oude vlaggen en zeilen, afkomstig van Belgische gemeenten, steden en bedrijven. De materialen zijn nagenoeg onverslijtbaar, want gemaakt om lange tijd weer en wind te trotseren. Alle Flagbag-producten worden bovendien gemaakt door mensen die niet op de reguliere arbeidsmarkt terechtkunnen, in een atelier in Hasselt. Een mooi verhaal, dat ook Torfs inspireerde om de producten van Flagbag in hun gamma op te nemen.

Je hebt 15% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis