Gelukwensen via sociale media blijven pieken 02 januari 2019

Zoals er vroeger jaar na jaar een nieuw sms-record sneuvelde bij oud op nieuw, is dat nu het geval voor ons mobiele dataverbruik. De sociale media waren meer dan ooit dé plek om elkaar het allerbeste toe te wensen voor 2019. Bij Orange werd tussen oudejaarsavond 20 uur en nieuwjaarsochtend 8 uur 130.000 gigabyte verbruikt, 80% meer dan een jaar voordien. "Nieuwjaarsboodschappen werden vooral doorgestuurd in de vorm van foto's en video's via Facebook, Instagram, Snapchat en WhatsApp", aldus de operator. Proximus zag het dataverbruik pieken tot 120.000 gigabyte, de helft meer dan tijdens de overgang 2017-2018. Telenet (dat ook BASE omvat) verwerkte dan weer ruim 87.000 gigabyte, een stijging met 22%. De traditionele sms blijft intussen aan belang inboeten. Bij de drie telecomoperatoren daalde het aantal verstuurde berichtjes met minstens 10%.

